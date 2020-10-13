В Карабахе выросло число убитых в ходе боев мирных жителей

Ереван, 13 октября. С момента начала боевых действий в Нагорном Карабахе 27 сентября число погибших мирных жителей возросло до 31, сообщил в своем микроблоге в Twitter защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян.

«За день трое раненых мирных жителей скончались в больнице», — сообщил Бегларян.

Таким образом, число жертв конфликта в НКР достигло 31. По словам правозащитника, вскоре власти обнародуют списки жертв.

On the recent days 3 wounded civilians have died at hospital. Also my staff today was informed on 3 new unreported civilian deaths who were killed by #Azerbaijan.

So, the overall civilian casualties is now at least 31 in #Artsakh/#Karabakh, we'll publish the updated names later. — Artak Beglaryan (@Artak_Beglaryan) October 12, 2020

Он добавил, что, в частности, 10 октября во время вторжения в город Гадрут ВС Армении убили не менее четырех мирных жителей, в том числе инвалида Мишу Мовсисяна, который, по его словам, поднял руки, чтобы показать, что он без оружия.

Ранее армия обороны НКР сообщила о гибели еще 45 военных в зоне конфликта. Таким образом, с начала конфликта погибли 525 военнослужащих непризнанной республики.

В Москве 9 октября во время переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана было достигнуто соглашение о прекращении огня с полудня 10 октября. Однако менее чем через сутки стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия, передает телеканал «360».