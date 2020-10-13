Валерия вызвала негодование фанатов из-за использования натурального меха

Москва, 13 октября. Певица Валерия в своем Instagram вызвала негодование фанатов из-за использования накидки из натурального меха.

Накануне артистка опубликовала фото, на котором сидит в глубоком кресле на открытом воздухе, кутаясь в просторную накидку из белого меха. Понимая, что среди почти трехмиллионной армии ее подписчиков найдется множество зоозащитников, Валерия поспешила объяснить, что накидка принадлежит не ей.

«В Москве холодает. Гринписовцы, не нервничайте, меховой плед не мой, друзья своим гостям не дают мерзнуть», — написала она.

Поклонники уличили певицу во вранье и раскритиковали за потребительское отношение к животным.

«Вранье, носите много натурального меха и еще сарказничаете», — написала syuzi436.

«Причем здесь гринписовцы, дело в ваших друзьях, а не в них», — отметила

tatyanaolegovna777.

«Зверушку жалко…» — констатировала nataliia.kokina.

Ранее муж Валерии Иосиф Пригожин рассказал, что приводит его супругу в бешенство. Он сообщил, что артистка теряет контроль над собой, когда голодна.