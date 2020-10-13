Саакашвили обвинили в инсценировке нападения в погоне за рейтингом

Тбилиси, 13 октября. Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе назвал нападение на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили постановочным, пишет НСН.

По словам Мамрадзе, Саакашвили мог инсценировать нападение, чтобы поднять свой рейтинг в Грузии, где политик за последние годы растерял популярность.

«Знаю его лично уже много лет. И не исключаю, что это была постановка. Он должен выглядеть сильным, ничего не боящимся. Во-вторых, у Саакашвили там много недоброжелателей, может, на него кто-то и напал. Но это больше похоже на инсценировку, потому что реального нападения не состоялось», — сказал он.

Накануне стало известно, что Саакашвили избили в Афинах перед встречей с грузинскими мигрантами. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как политика окружает толпа женщин, в этот момент на него набрасывается молодой человек, скрывающий лицо под капюшоном, и наносит несколько ударов.

Ранее экс-президент заявлял, что поступают предупреждения об опасности поездки в Грецию, якобы из Тбилиси его «заказали» находящимся в Европе «грузинским криминальным элементам».

Две недели назад на Саакашвили напали в ресторане в Киеве, где неизвестный угрожал ему заточкой, после чего скрылся до приезда полиции.