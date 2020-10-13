В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19

Москва, 13 октября. Число новых суточных случаев заражения коронавирусом в России может вернуться к летним показателям к февралю-марту. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам специалиста, в настоящий момент фиксируется сезонный прирост заболеваемости.

«Окончательная фаза стабилизации и снижения начнется, на мой взгляд, не раньше февраля-марта», — выразил мнение Горелов.

Предполагается, что через две недели ситуация начнет стабилизироваться и, вероятно, после этого число инфицированных пойдет на спад.

Ранее похожую точку зрения высказала заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, Россия может выйти на плато в течение следующих 10-20 дней.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока нет необходимости вводить в стране локдаун, благодаря совершенствованию методов лечения и наличию коечного фонда, передавал RT. С начала пандемии в России выявлено более 1,3 млн случаев инфицирования. За последние сутки зафиксировано 13 592 случая COVID-19 у жителей 84 регионов. Более четверти из них — 26,2% — переносят заболевание без каких-либо симптомов, передает телеканал «360».