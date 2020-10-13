Вакцинация от полиомиелита входит в Национальный календарь прививок и является единственным видом профилактики опасной болезни. На вопросы об особенностях вакцинации Федеральному агентству новостей ответила ведущий врач-педиатр детской клиники «Медси» на Пироговской Абдулаева Мадина Иразхановна.

Что такое полиомиелит, и чем он опасен

Полиомиелит — опаснейшее заболевание, распространение которого удалось сдержать именно благодаря введению массовой вакцинации. Само название происходит от слияния греческих слов «polios», что означает «серый» и отсылает к серому веществу мозга, состоящего из тончайших сплетений нервных тканей, и «myelos», переводящегося как «спинной мозг». Вирус отличается высокой контагиозностью, поражает нервную систему и способен за короткое время вызывать тяжелейшие нарушения вплоть до пожизненного паралича и даже летального исхода. Наиболее уязвимы дети до 7 лет, в особенности малыши первого года жизни, поэтому Национальный календарь прививок подразумевает проведение первой вакцинации уже в трехмесячном возрасте.

Человечество знакомо с эпидемиями такого рода очень давно, в конце 50-х годов ХХ века полиомиелит превратил в инвалидов не менее 300 тысяч человек в США. Обуздать свирепствующую болезнь удалось в середине прошлого века, когда американские ученые Альберт Сэбин и Джонас Солк изобрели первую вакцину от страшного недуга.

Советский Союз не остался в стороне и также внес свою лепту в тяжелую борьбу — в 1955 году был открыт Институт по изучению полиомиелита, который возглавил бывший руководитель Института вирусологии, академик Михаил Петрович Чумаков. В 1956 ученый вместе со своим коллегой Смородинцевым отправился в длительную командировку в США для обмена опытом. Поездка прошла успешно, и в НИИ наладили производство убитой вакцины, использование которой практиковалось в Америке. Однако советские специалисты не прекратили научную деятельность и спустя некоторое время в стране провели массовую вакцинацию живой формой, которая фактически покончила с эпидемией.

Мадина Абдулаева рассказывает, что на данный момент выявленных случаев полиомиелита, вызванного диким вирусом, на территории Российской Федерации нет, но риск его попадания в страну по-прежнему существует, как это случилось в 2010 году, когда полиомиелит привезли из республики Таджикистан. Доктор особо подчеркивает, что пока в мире существуют территории, где циркулирует дикий полиовирус, там желательно продолжать вакцинацию живой полиовакциной. Остановимся подробнее на особенностях заболевания, его разновидностях и клинических проявлениях.

Полиомиелит — острое инфекционное заболевание, вызываемое полиовирусом (относится к семейству Энтеровирусов). Передается воздушно-капельным и фекально-оральным путем. Входными воротами для вируса являются носоглотка и кишечник. Заразиться можно через игрушки, предметы обихода, пищу, грязные руки, некачественную питьевую воду.

Полиомиелит: формы и проявления

«Органами-мишенями для полиовируса являются клетки спинного и головного мозга. Проявляется полиомиелит параличом и атрофией мышечной ткани, воспалением оболочек мозга (менингеальная форма). При гибели 25-35% клеток спинного мозга у человека развивается парез (частичная утрата двигательной функции). Если погибших клеток оказывается около 75%, то развивается полный паралич. Погибшие нервные клетки замещаются другой тканью, а за счет того, что двигательная функция из-за иннервации тех или иных тканей нарушена, те мышцы теряют тонус и начинают атрофироваться. Одним из основных признаков атрофии мышц является их значительное уменьшение в объеме», — говорит Мадина Абдулаева.

Симптомы полиомиелита на начальной стадии:

- повышение температуры, не всегда до высоких цифр;

- сухость и саднение в горле;

- временами боли и дискомфорт в животе, разжижение стула, после которых может появляться температура;

- выраженная общая слабость;

- ломота.

При дальнейшем развитии инфекционного процесса могут возникать периферические параличи.

Мадина Иразхановна объясняет, что существует несколько форм полиомиелита, от которых зависит степень тяжести протекания заболевания и дальнейший прогноз:

1. Инаппарантная и абортивная — самые распространенные, протекают легко, прогноз — благоприятный.

2. Менингеальная, паралитическая спинальная, бульбарная, понтинная формы характеризуются тяжелыми поражениями головного и спинного мозга на разных уровнях и обуславливают клиническую картину и исход заболевания.

3. При бульбарной и понтинной разновидностях возможно полное выздоровление, но могут сохраняться стойкие остаточные явления.

4. При менингеальной может наступать полное выздоровление, однако не исключено формирование церебростенического синдрома (без нарушения интеллекта).

5. При паралитической форме возможно полное восстановление наименее пораженных групп мышц. Наиболее пораженные восстанавливаются частично, но чаще остаются парализованными на протяжении всей жизни.

6. При спинальной форме определенные нарушения движения и вегетативных функций (расстройства микроциркуляции, бледность конечностей) сохраняются навсегда. Так же могут возникать и летальные исходы

«Специфического противовирусного лечения не существует, в основном — посиндромная терапия и полный покой. Упор делается на восстановительное лечение и реабилитацию после острого периода, что порой занимает годы», — подчеркивает доктор Абдулаева.

Вакцинопрофилактика: виды, противопоказания, когда и куда делают прививку

Как мы уже выяснили, полиомиелит крайне опасен и не подлежит специфическому лечению, поэтому у большинства родителей не возникает вопроса о том, прививать ли ребенка. Другой разговор, что не все знают, какие виды вакцинации существуют, и когда нужно принимать меры, чтобы обезопасить малыша. Будем разбираться.

Мадина Иразхановна поясняет, что существуют инактивированные и живые вакцины.

Инактивированные не имеют в составе живых вирусных частиц, только убитый полиовирус, и, в силу этой своей особенности, не могут вызвать вакциноассоциированный полиомиелит. Парентеральная вакцина в виде инъекций вводится внутримышечно в переднюю поверхность бедра. Выпускается как в составе комплексных вакцин, так и в виде моновакцины.

Живая вакцина (БивакПолио) содержит 2 штамма ослабленных полиовирусов. В организм попадает перорально в виде капель в рот. Есть мнение, что данная форма создает более выраженный и длительный иммунитет. Долгое время считалась эталонной, однако крайне редко встречается такое осложнение как вакциноассоциированный полиомиелит (частота 1:1000 000). Такие случаи единичны, и могут возникать у детей с иммунодефицитом или с нарушением в графике вакцинации по полиомиелиту. Чаще встречается у непривитых, получивших вакцинный полиовирус после контакта с привитым ребенком.

Важно! В течение 60 дней после введения живой вакцины от полиомиелита привитые и непривитые должны быть разобщены. Например, в детских садах детей разделяют по разным группам, либо не защищенный прививкой ребенок все это время не посещает дошкольное учреждение.

Детей прививают в 3 месяца, 4,5 месяца и 6 месяцев, а ревакцинируют в 1,5 года и 18 месяцев, третья ревакцинация — в 14 лет.

Согласно Национальному календарю РФ две первые вакцинации делаются инактивированными вакцинами, а третья и последующие — живыми. Однако, в связи с тем, что на сегодняшний день существуют комплексные препараты иностранного производства, компоненты которых тоже нужно вводить в те же сроки (например, коклюш, дифтерия, столбняк), то все вакцинации и ревакцинации полиомиелита часто проводят инактивированной вакциной, не прибегая к живой. Если родители отдают предпочтению отечественной АКДС, в которую полиомиелит не входит, вакцинацию часто проводят в один день, что вполне допустимо.

Мадина Абдулаева рекомендует родителям прививать детей комбинированными препаратами, так как это уменьшает количество инъекций и избавляет от необходимости более частых визитов в поликлинику, что, в свою очередь, снижает уровень стресса у ребенка.

Противопоказания

Как и у любого препарата, у вакцин от полиомиелита есть ряд противопоказаний, о которых обязательно предупредит наблюдающий вас врач.

Для живой вакцины:

- неблагоприятные проявления неврологического характера, имевшие место во время предыдущей вакцинации;

- первичный иммунодефицит;

- онкология;

- проведение иммуносупрессивной терапии;

- беременность;

- непереносимость любого из компонентов препарата;

- выраженная реакция на предыдущую вакцинацию;

- инфекционные и неинфекционные заболевания в острой фазе.

Для инактивированной вакцины:

- повышенная восприимчивость к любому компоненту препарата;

- плохо перенесенная предыдущая вакцинация;

- болезни в острой фазе.

Подготовка к вакцинации и возможные побочные эффекты

Доктор Абдулаева говорит, что никаких особенных обследований перед вакцинацией проводить не нужно.

После перенесенного острого заболевания следует отложить вакцинацию на срок до одного месяца, в зависимости от того, насколько тяжело оно протекало.

В связи с тем, что живая вакцина вводится перорально на лимфоидную ткань глотки или на небные миндалины, не рекомендуется давать ребенку пищу и воду в течение часа после прививки.

Как и с любыми другими прививками, за несколько дней до визита в поликлинику педиатры не советуют вводить в рацион новые продукты, перекармливать кроху, а также резко менять обстановку.

В целом прививка от полиомиелита проходит для малыша без каких бы то ни было неприятных последствий, но иногда возможны проявления аллергических реакций, вплоть до отека Квинке, покраснение в месте укола, крапивница, повышение температуры. После первого введения вакцины рекомендуется посидеть некоторое время возле кабинета, чтобы в случае чего иметь возможность экстренно получить необходимую медицинскую помощь.

Сомневающимся в необходимости вакцинации необходимо помнить, что побочные эффекты встречаются крайне редко и успешно поддаются лечению, в отличие от заболевания, которое способно покалечить или даже убить.