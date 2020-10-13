Врачи успешно прооперировали бабушку нижегородского стрелка

Нижний Новгород, 13 октября. Бабушка нижегородского стрелка, раненая в живот, была успешно прооперирована врачами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«В настоящее время женщина успешно прооперирована, она была ранена в брюшную полость. В настоящее время бабушка стрелявшего находится в крайне тяжелом состоянии», — приводит его слова информационное агентство.

До этого сообщалось, что бабушка нападавшего скончалась из-за полученных ранений.

В этот понедельник 18-летний подросток открыл огонь из ружья на остановке в Нижнем Новгороде. Не менее трех человек погибли; сам он находится в бегах и скрывается в лесу где-то под городом. Его разыскивают правоохранительные органы.