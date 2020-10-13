ВОЗ сочла «неэтичной» идею коллективного иммунитета к коронавирусу

Женева, 13 октября. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал неприемлемой стратегию так называемого «коллективного иммунитета», при которой иммунитет от COVID-19 достигается в человеческом обществе посредством свободного циркулирования инфекции, передает ТАСС.

«Никогда в истории общественного здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку инфекции, не говоря уже о пандемии. Это проблематично в научном и этическом плане», — подчеркнул глава ВОЗ.

Гебрейесус добавил, что на сегодняшний день «нет достаточных знаний об иммунитете от COVID-19», несмотря на то, что у большинства переболевших коронавирусом иммунитет вырабатывается «в течение нескольких недель». Однако нет точных данных о том, насколько он сильный и сколько длится.

По данным главы ВОЗ, инфицированы коронавирусом нового типа были «менее 10% населения» планеты. По его словам, бесконтрольное циркулирование COVID-19 привело бы к «ненужному инфицированию, страданиям и смертям», кроме того это «просто неэтично».

Ранее российский вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН подчеркнул, что если люди не будут соблюдать необходимые санитарные правила профилактики коронавируса, то эпидемия будет развиваться. Он добавил, что скептически относится к перспективе улучшения ситуации до конца года, и выразил уверенность, что в ближайшее время COVID-19 не ослабнет, а через несколько лет вирус станет обычным сезонным заболеванием.