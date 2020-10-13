Facebook запретит публикации с отрицанием Холокоста

Нью-Йорк, 13 октября. Руководство соцсети Facebook ужесточило политику в отношении материалов, разжигающих ненависть. Новые правила запрещают любые публикации, в которых содержится отрицание или искажение истории Холокоста, сообщает пресс-служба компании.

«Организации, изучающие тенденции ненавистнических высказываний, сообщают об увеличении количества онлайн-атак на многие группы по всему миру, и мы продолжаем наши усилия по их устранению», — говорится в сообщении Facebook.

По данным организации, в соцсети уже были запрещены более 250 организаций «сторонников превосходства белой расы», удалено 22,5 млн «разжигающих ненависть высказываний с платформы».

«После года консультаций со сторонними экспертами мы недавно запретили антисемитские стереотипы о коллективной власти евреев, которые часто изображаются правящими миром или его основными институтами», — добавили в Facebook.

Изменение правил, сообщили в соцсети, продиктовано «документально подтвержденным ростом антисемитизма во всем мире и тревожным уровнем незнания Холокоста, особенно среди молодежи». Компания ссылается на опрос в США, в результате которого выяснилось, что четверть опрошенных в возрасте от 18 до 39 лет «заявили, что считают Холокост мифом, что это было преувеличением или они не были уверены».