Свидетель бойни под Нижним Новгородом рассказала об увиденном

Нижний Новгород, 13 октября. Очевидица расстрела в Нижнем Новгороде Татьяна Мозлова рассказала об увиденном. Ее слова приводит «Пятый канал».

Мозлова была подругой пожилой женщины, которая скончалась в больнице от огнестрельного ранения. Как сообщалось, на нее напал ее внук, Даниил Монахов, расстрелявший также еще несколько человек.

Как рассказала Мозлова, она ехала в том самом автобусе, по которому Монахов открыл огонь из ружья.

«Мы вышли (из автобуса. — Прим.ФАН), а он двери закрыл. Я закричала, он остановился. Она побежала (бабушка. — Прим. ФАН) за угол и сразу началась стрельба. И она упала. Стрелял, стрелял. Мы тут на колени упали, в подъезд зашли», — рассказала она.

В понедельник восемнадцатилетний Данил Монахов, смертельно ранил из ружья свою бабушку, а затем отправился на остановку и застрелил трех человек, еще трое получили ранения. Затем преступник скрылся в лесу, его поисками сейчас занимаются правоохранительные органы.