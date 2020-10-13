В США анонсирован выпуск нескольких вакцин от COVID-19 до конца года

Вашингтон, 13 октября. Несколько вакцин от COVID-19 могут быть готовы к применению в США уже к концу года. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил вице-президент Майкл Пенс.

Пенс отметил, что «в странах Центральной Европы» растет число инфицирования коронавирусом нового типа. По его словам, нельзя будет сказать, что общемировая пандемия позади, пока не будет получена эффективная вакцина.

«В данный момент мы движемся к тому, чтобы получить одну или несколько безопасных вакцин от коронавируса к концу этого года», — заявил Пенс.

По словам политика, некоторые из вакцин уже поступили в производство. Начать массовое распространение препарата среди населения страны планируется, как только Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США вынесет решение о том, что вакцины безопасны и эффективны.

На сегодняшний день США являются лидерами среди стран по распространению коронавируса. По информации Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заражения COVID-19 и более 214 тыс. летальных исходов.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России. Она разработана в НИЦЭМ им Гамалеи. В понедельник глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что более двенадцати тысяч россиян уже получили отечественную вакцину.

Вторая российская вакцина от коронавируса, разрабатываемая центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», как ожидается, будет зарегистрирована 15 октября, передает RT.