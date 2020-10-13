Знакомый нижегородского стрелка сообщил, что тот давно планировал бойню

Нижний Новгород, 13 октября. Стрелок из Нижнего Новгорода Даниил Монахов не скрывал своих планов устроить бойню и вынашивал их на протяжении нескольких лет. Об этом рассказал его бывший одноклассник, пишет «Царьград».

Подросток регулярно шутил в школе по смерть и убийства, однако его слова воспринимались просто как шутка. Тем не менее однажды в школу все же были пригашены сотрудники правоохранительных органов, которые взяли Монахова на учет.

Одноклассник Монахова рассказал, что тот вел себя в школе довольно нелюдимо, мало общался с другими и не блистал успехами в учебе. Зато он проявлял большой интерес к шуткам про смерть и много смотрел ролики о стрельбе в школах, включая печальной известный «Колумбайн». По словам знакомого, он считал Монахова психически нездоровым.

«Я даже по общению в школе с ним это замечал. Он в девятом классе еще планировал теракт. В школе об этом рассказали учителям, прибежали сотрудники ФСБ, но ничего не сделали, просто поставили его на учет», — рассказал он.

Он добавил, что Монахов вполне открыто искал в Сети оружие и жалел, что сможет его легально получить лишь после 18 лет. Тем не менее никто не воспринимал его действия иначе, как шутку.

Монахов сейчас скрывается от полиции где-то в лесах под Нижним Новгородом. Совершив вооруженное нападение на людей в Борском районе, подросток, у которого, предположительно, с собой два ружья и запас патронов, ушел в лес.

Подросток сначала выстрелил в свою бабушку, которая скончалась позже от полученных ранений, а затем расстрелял еще несколько местных жителей. Общее число его жертв выросло до четырех человек. Его разыскивают ОМОН и СОБР.