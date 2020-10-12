Режиссер фильмов для взрослых рассказал, почему не сажают за съемку порно 

Санкт-Петербург, 12 октября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата» обсудили легализацию порнофильмов. Режиссер фильмов для взрослых Сергей Прянишников объяснил, что можно считать легальным продуктом.

«Ситуация спорная по причине того, что понятия порнографии до сегодняшнего дня не определено. Поэтому то, что можно называть «порно» — достаточно дискуссионный вопрос сам по себе. Во-первых, мы не называем нашу продукцию порнографией, для того, чтобы избежать всяких эксцессов. Мы называем это продукцией сексуального назначения. Во-вторых, только совершеннолетние люди снимаются в кино», — объяснил режиссер.

По словам эксперта, для съемки фильма не требуется специальных разрешений.

«Вы просто-напросто берете камеру, актеров и снимаете. Второй вопрос в том, что, когда вы снимите кино, вам нужно будет получить прокатное удостоверение в Министерстве культуры, если вы хотите этот фильм выпускать на DVD, на каком-то другом виде носителя или показывать в кинотеатре. Если вы хотите показывать его по телевизору, то для этого прокатное удостоверение не нужно», — рассказал Сергей Прянишников.

Специалист также отметил, что для существования любого бизнеса нужны достаточно прозрачные условия его существования.

«Если у нас нет закона, конкретно определяющего порядок оборота данной продукции, то встает вопрос о самой законности этого. То тут у нас есть конституция, которая гласит, что все, что не запрещено законом, то разрешено. То есть, здесь должен быть закон. А его нет. Нам нужно принять закон о сексуальной продукции, потому что так мы можем дойти до того, что статуя, у которой нет листочка, будет считаться порнографией», — объяснил режиссер.

На ряду с этим, Сергей Прянишников высказался об экспертном мнении, которое определяет легальность фильмов для взрослых.