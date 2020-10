День 16-й: Пока в Москве идут переговоры, в Карабахе продолжаются бои

В Турции заявили Шойгу о невозможности Азербайджана «ждать еще 30 лет»: https://t.co/M9kRNFMFH8 via @ru_rbc

Turcija Kalnu Karabahas jautājumā ir stingri Azerbaidžānas pusē - Armēnijas bruņotajiem spēkiem ir jāpamet šis reģions. Turcijas AM pat neņem galvā Krievijas AM.