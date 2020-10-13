День 16-й: Пока в Москве идут переговоры, в Карабахе продолжаются бои

На 16-ый день обострения ВС Азербайджана и Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики продолжают упорно сражаться за город Гадрут на южном направлении. На этом фоне в Москве проведены переговоры глав МИД РФ и Армении, а по телефону связались Министры обороны РФ и Турции и все по карабахской проблематике. Между тем завтра в 11.00 (по московскому времени) по неофициальным данным завершается гуманитарное перемирие, продлевать которое ни одна из сторон не намерена. Более того, ближе к этому времени возможно и обращение армянского премьера Никола Пашиняна к нации, которое немного повысит статус и масштаб конфликта.

Оперативная обстановка

Утро 12 октября практически синхронно началось с сообщений о возобновлении сторонами артиллерийских обстрелов и тяжелых боях на юге линии соприкосновения — у города Гадрут. Азербайджанская сторона обвинила Армию обороны Нагорного Карабаха в огневом поражении Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. ВС Азербайджана же сосредоточили основные усилия на южном направлении, где в основном и применялась их артиллерия.

На юге, как и предполагалось, основные бои идут вокруг Гадрута за господствующие высоты, а в самом городе продолжают находиться небольшие силы ополчения Карабаха. Сегодня центральную часть города посетила группа журналистов, в том числе корреспондентов российского телеканала RT.

Уже на выезде они попали под обстрел, в результате которого можно сказать отделались легким испугом — всего лишь лопнуло колесо у внедорожника, возможно от попадания осколка. Это говорит, что стреляли чем-то явно не крупнокалиберным. Если миномет, то 82-мм или 60-мм, а скорее и того меньше (автоматический гранатомет АГС-17 или станковый противотанковый гранатомет СПГ-9). В ином случае повреждения у автомобиля были бы катастрофичнее, а сама поездка приобрела бы трагический характер. Отсюда можно сделать нехитрый вывод, что подразделения 2 армейского корпуса ВС Азербайджана все-таки присутствуют на высотах, причем минимум в 2-3 км от выезда из Гадрута.

Также сегодня азербайджанской стороной было предоставлено доказательство контроля над селом Сулейманлы, которое находится всего в 6 километрах от Гадрута, а, что более важно, открывает путь к высотам южнее этого города.

Распространены видеокадры освобожденного от оккупации села Сулейманлы Джабраильского района Азербайджана#Азербайджан #Армения

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На северном и восточном направлении фронта в течение дня подразделения ВС Азербайджана вели сковывающие действия с целью не дать армии обороны перебросить резервы на южное направление. Также азербайджанской стороной 12 октября над линией соприкосновения вновь были применены беспилотные АН-2 для вскрытия огневых точек Армии обороны Карабаха. Весьма вероятно, что помимо беспилотных функций у кукурузника имеются и разведывательные.

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики публикует кадры поражения средствами ПВО очередного БПЛА (предположительно снова Ан-2) ВС Азербайджана в зоне конфликта.#Карабах pic.twitter.com/yPCVhnpeeV — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 12, 2020

Один из таких аппаратов как раз был сбит армией обороны на восточном направлении.

Международная обстановка

Пока в Карабахе продолжались боевые действия, в Москве прошла встреча глав МИД Армении и России Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова, где центральной темой конечно же был конфликт в Нагорном Карабахе и будущее развитие двусторонних отношений. Стоит отметить, что свой визит армянский дипломат начал с возложения памятного венка к Могиле Неизвестного Солдата. По итогам, ожидаемо была заявлена приверженность мирному урегулированию и сохранению текущего состава минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция), а также выработке некого механизма верификационных механизмов для обеспечения режима перемирия.

Мнацаканян на встрече с Лавровым подтвердил приверженность Еревана переговорам по Карабаху. Глава МИД РФ в ходе переговоров признал, что достигнутые на прошлой неделе в Москве договоренности по Нагорному Карабаху соблюдаются не в полной мере:https://t.co/UeieiBQPiZ pic.twitter.com/zU5JHwIUVz — ТАСС (@tass_agency) October 12, 2020

Наряду со встречей в Москве состоялся телефонный разговор министров обороны РФ и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара по весьма интересной тематике — Нагорному Карабаху. В ходе диалога турецкий глава оборонного ведомства заявил, что Армения должна уйти с «оккупированных азербайджанских территорий».

В Турции заявили Шойгу о невозможности Азербайджана «ждать еще 30 лет»: https://t.co/M9kRNFMFH8 via @ru_rbc

Turcija Kalnu Karabahas jautājumā ir stingri Azerbaidžānas pusē - Armēnijas bruņotajiem spēkiem ir jāpamet šis reģions. Turcijas AM pat neņem galvā Krievijas AM. — Priek_s (@priek_s) October 12, 2020

Ну что же Армения?

На этом фоне в самой Армении тоже происходили интересные события. В первой половине дня премьер-министр страны Никол Пашинян переговорил по ситуации в Карабахе с членами партий, не представленных в парламенте. 11 октября такая же встреча состоялась с парламентскими партиями.

Во второй половине дня Пашинян встретился с послами иностранных государств. В ходе мероприятия председатель кабмина Армении заявил, что «официальная политическая цель Азербайджана — истребление армян, по крайней мере, в Нагорном Карабахе», перемирие не соблюдается из-за азербайджанской стороны, а Анкара непосредственно помогает Баку.

Признанием Карабаха предотвратить гуманитарную катастрофу: Пашинян обратился к послам https://t.co/HgGOKNCj1U — ACHTUNG PARTISANEN (@EuropeanFront) October 12, 2020

До завершения мероприятия с иностранными послами, около 17.00 (по московскому времени) вице-спикер парламента Ален Симонян заявил, что Пашинян вновь обратится с призывом к нации, однако без временной привязки.

И это на фоне идущих вторые сутки митингов армян за признание независимости Нагорного Карабаха.

ПРИЗНАЙТЕ АРЦАХ

RECOGNIZE ARTSAKH

❤️ pic.twitter.com/Hg3G3sXvKM — helen (@helenluvgood) October 12, 2020

Все это наталкивает на мысль о как минимум активной подготовке признания независимости Нагорного Карабаха со стороны Армении и планах озвучить его в ходе обращения премьер-министра к нации. Это, кстати, создает перспективу небольшой региональной войны в Закавказье и дает повод для сегодняшнего разговора министров обороны Турции и России по карабахской проблематике.

Учитывая, что предположительно гуманитарное перемирие истекает завтра в 11.00 по Москве, то ближе к этому времени и стоит ждать обращения Пашиняна с признанием Карабаха и объявлением войны Азербайджану.

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