Сексопатолог рассказал, какой процент мужчин и женщин прощает измены

Санкт-Петербург, 12 октября. Врач-сексопатолог Юрий Прокопенко рассказал о гендерной статистике прощения измен в эфире медиацентра «Патриот». По словам специалиста, чаще всего измену готовы прощать женщины.

Врач отметил, что внебрачный контакт чаще всего подрывает основы семьи, но бывают случаи, когда измена наоборот укрепляет брак, который, казалось бы, изжил себя.

«Если появилась любовница, то мужчина может терпеть старые отношения. Воздух свободы укрепляет брак», — отметил Прокопенко, сексопатолог, психотерапевт, научный сотрудник отдела сексопатологии Московского НИИ психиатрии Росздрава, доктор медицинских наук.

По его словам, прощение измен очень распространено в консервативном обществе, поскольку секс не стоит в приоритете семьи. Кроме того, «женщина и мужчина могут спокойно относиться к тому, что происходит с его партнером».



В этой связи Юрий Прокопенко представил статистику прощения измен.