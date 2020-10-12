Врач рассказал о четырех загадках коронавируса

Москва, 12 августа. Заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ, доктор биологических наук Александр Шестопалов рассказал изданию KP.ru о четырех главных загадках коронавируса.

Первой загадкой является механизм передачи вируса. По словам Шестопалова, сейчас известны два пути передачи вируса: назальный — по воздуху, и посредством соприкосновения с предметами.

«Однако есть примеры, которые не укладываются в эту схему. Бывают случаи, когда у пациентов довольно большое содержание вируса в организме, но ни в семье, ни в ближайшем окружении никто не заболел», — рассказал Шестопалов.

Одновременно с этим известны и другие примеры, когда человек имеет минимальное содержание вируса в организме, но при этом все равно распространяет его.

Вторая загадка — на каких поверхностях вирус сохраняется лучше всего. Шестопалов отметил, что этот вопрос сейчас занимает многих ученых. Во внешней среде коронавирусы теряют активность при +33 °С за 16 часов, а при +56 °С — за 10 минут. Следовательно, чем жарче, тем быстрее можно избавиться от коронавируса.

Третьей загадкой является вопрос генетической защищенности некоторых людей от болезни. Так, в Китае, с его высокой плотностью населения, за все время пандемии заразились более 90 тысяч человек, а умерло — в двадцать раз меньше. И уже несколько месяцев там почти нет заболевших.

«Китайские ученые сами не могут объяснить, в чем этот феномен. Очень сомневаюсь, что в том же Пекине все поголовно носят маски. Следовательно, дело в геноме человека: какой-то ген определяет, насколько сильно будет болеть пациент», — предположил Шестопалов.

Четвертая загадка — сколько коронавируса нужно, чтобы заболеть. Пока этот вопрос также до конца не выяснен.

«Ученые пока не могут однозначно сказать, сколько вируса должен «получить» человек, чтобы совершенно точно проявились симптомы. Никто не скажет со стопроцентной уверенностью, действительно ли ты заразишься, если пожмешь руку больному человеку, — сказал профессор.

Ранее стало известно, что вторая российская вакцина от коронавируса, разработанная центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», прошла этап доклинических испытаний. Пострегистрационные исследования с участием 30 тысяч добровольцев начнутся в ноябре.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса, которую разработали специалисты научно-исследовательского центра имени Гамалеи. В настоящее время вакцина проходит пострегистрационной этап исследований.