Врач-сексолог рассказал, откуда берутся гомосексуальные наклонности

Санкт-Петербург, 12 октября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата» обсудили явление гомосексуализма. Врач-сексолог, профессор Московского института психоанализа, кандидат медицинских наук Александр Полеев рассказал, как появляются гомосексуальные наклонности.

«Сексуальная ориентация — это явление врожденное. Она складывается внутриутробно, не генетически. Гомосексуализм — это последствия внутриутробного поражения плода. Токсинами поражается центр влечения к противоположному полу», — сообщил Александр Полеев.

Врач-сексолог также объяснил различие гендерного гомосексуализма.

«Изменить у мужчин гомосексуальную ориентацию невозможно. Кроме того, и смысла нет. Гомосексуалов 0,4%, примерно половина из них является гомосексуалами в душе. То есть, они никогда к мужчине не прикасались и никаких гомосексуальных действий не совершали. Они женаты и у них есть дети, но в сексуальных фантазиях — они гомосексуалы. Что касается женской гомосексуальности, то там ситуация чуть-чуть иная, потому что значительную часть женщин-гомосексуалок составляют, на самом деле, гетеросексуалки, то есть обычные женщины, которые во взрослом или молодом возрасте как-то были травмированы мужчинами. Вот эту небольшую часть можно изменить. А ту большую часть женщин, у которых гомосексуальность обусловлена поражением центра влечения к противоположному, их, конечно, изменить нельзя», — объяснил кандидат медицинских наук.

В то же время, по словам Александра Полеева, на сексуальную ориентацию влияют некоторые тяжелые болезни.

«Все зависит от условий внутриутробного вынашивания. Речь идет о последствиях краснухи, которой мать переболевает во время беременности и о некоторых тяжелых формах гриппа», — подчеркнул специалист.

На ряду с этим, профессор Московского института психоанализа рассказал о еще одной теории возникновения гомосексуальных наклонностей.