Милонов призвал ограничить рост цен на контрацептивы

Санкт-Петербург, 12 октября. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу в связи с непрекращающимся ростом цен на презервативы и другие контрацептивы. В эфире медиацентра «Патриот» на тему «Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата» он отметил, что цены на них чрезмерно завышены, в результате чего многим россиянам они просто не по карману, что приводит к росту заболеваний, передающихся половым путем, и нежелательной беременности среди подростков.

«Дети не предохраняются не потому, что они не знают, что нужно предохраняться, а потому что у них нет денег на презервативы. Международные корпорации, которые занимаются производством контрацептивов, зарабатывают огромные деньги, в то время как детям и студентам они просто не по карману», — заявил Виталий Милонов.

По словам депутата, государственным регулирующим органам нужно перестать относиться снисходительно к практике завышения цен производителями контрацептивов.

«Производители презервативов, по сути, ставят заградительный имущественный ценз. Сейчас только дети богатых родителей могут обезопасить себя от возможного заражения болезнью, передающейся половым путем, или подростковой беременности», — отметил он.

В то же время Виталий Милонов против того, чтобы презервативы раздавались школьникам бесплатно, усматривая в этом элемент пропаганды определенного образа жизни.