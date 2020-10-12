Сексопатолог назвал главную проблему в российских парах

Санкт-Петербург, 12 октября. Врач-сексопатолог Юрий Прокопенко рассказал о распространенных проблемах пар в интимной жизни. В эфире медиацентра «Патриот» специалист подчеркнул, что главной проблемой является то, что люди не имеют даже первоначальных знаний о сексуальной жизни.

«Я в курсе статистики, в курсе тех жалоб, с которыми приходят люди — и мужчины, и женщины. Но должен сказать, что жалоба и подлинное расстройство — вещи совершенно разные. Точно также насморк не лечат, если у человека грипп, а лечат весь грипп целиком», — заявил Прокопенко, врач-сексопатолог, психотерапевт, научный сотрудник отдела сексопатологии Московского НИИ психиатрии Росздрава, доктор медицинских наук.

Врач-сексопатолог рассказал о непонимании людьми сути собственной проблемы.

«Я удивляюсь тому, что люди не имеют даже первоначальных знаний на эту тему. Они не знают, какие должны быть нормы, они не представляют, что может сделать партнер или партнерша. Они не понимают, что когда у него с ней не получается, то проблема не в ней и не в нем. Проблема между ними», — объяснил эксперт.

Доктор медицинских наук привел самый распространенный пример, когда жена заявляет о наличии проблем у супруга и отправляет его «лечиться», хотя сама продолжает не проявлять интерес к нему.