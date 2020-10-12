Милонов объяснил, зачем гомосексуалистов признали здоровыми людьми

Санкт-Петербург, 12 октября. Пропаганда гомосексуализма влияет на сознание людей так же как любая другая пропаганда, будь она политическая или образа жизни, количество ее жертв растет пропорционально масштабу пропаганды, не зависимо от того, имеет ли человек к гомосексуализму биологическую предрасположенность или нет. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов на пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата».

«Пропаганда, особенно если она имеет всеобъемлющий масштаб, для этого и существует, чтобы рекрутировать в свои ряды максимальное количество людей. Вспомните пропаганду определенного набора ценностей на Диком Западе, когда человека можно было застрелить только за то, что он тебе не понравился. Тогда можно было спокойно убить чернокожего, потому что он не считался человеком. Тогда были такие установки и это было нормально. Теперь в Америке даже называть негра негром нельзя назвать. Это делалось потому, что люди от рождения были такие злые или потому что в обществе были навязаны такие стереотипы? Конечно, стереотипы», — комментирует парламентарий.

Как он отмечает, навязывание определенных ценностей никуда не исчезло.

«Так и сейчас, навязываются стереотипы девиантного поведения, которые в отсутствие нравственных камертонов и альтернативной точки зрения — которая, обратите внимание, становится под большим запретом, конечно, продуцирует большое количество последователей и людей с подобными отклонениями», — заявил Виталий Милонов.

По мнению депутата, то же можно сказать о курении.

«Если вы будете детям с детства говорить, что курить это нормально, то дети будут курить. Хотя курение является для человека вещью противоестественной, и уж точно, никто с генетически предрасположенной тягой к никотину не рождается», — отметил эксперт.

Милонов уверен, что за пропагандой гомосексуализма стоят интересы западных политических элит, которые претворяют таким образом в жизнь разнообразные модели управления обществом.