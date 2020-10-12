Обсуждение проектов по благоустройству в РФ переведут в онлайн 

Москва, 12 октября. Обсуждение проектов по благоустройству станут доступны не только в крупных городах, а везде, где есть Интернет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на онлайн-совещании с вице-премьерами.

Глава правительства сообщил о подписании постановления, которое даст возможность каждому россиянину активно участвовать в проектах по благоустройству городской среды.

«Теперь везде, где есть Интернет, даже в самых небольших населенных пунктах, будут доступны обсуждение и голосование по проектам благоустройства городской среды», — уточнил он.

Мишустин подчеркнул, что от этого «напрямую зависит качество жизни людей». По его словам, крайне важно, чтобы каждый гражданин имел возможность высказать свое мнение при обсуждении проектов по благоустройству.