Губернатор Орловской области заразился коронавирусом

Орел, 12 октября. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем Instagram.

«К сожалению, вирус не обошел и мою семью. Тесты сданы, диагноз коронавирусной инфекции поставлен. Тем не менее я не прекращаю работать. Исполнять свои обязанности пока буду дистанционно, совещания проводить в режиме видеоконференцсвязи. Хочу выразить благодарность каждому, кто поддерживает добрыми словами и искренними, теплыми пожеланиями», — написал он.

На прошлой неделе глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что у него был диагностирован коронавирус. Топ-менеджер рассказал, что сделал тест на коронавирус после возвращения из командировки. Получив положительный результат, Чубайс перешел на режим самоизоляции. По его словам, у него лишь кашель и невысокая температура.