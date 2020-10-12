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Порошенко стал фигурантом «оффшорного» уголовного дела 

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Порошенко стал фигурантом «оффшорного» уголовного дела 

Киев, 12 октября. Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко по факту регистрации офшорной компании в 2014 году, сообщил юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

По данным следствия, будучи главой государства Порошенко в августе 2014 года зарегистрировал в юрисдикции Британских Виргинских Островов компанию Prime Asset Partners Limited, единственным собственником которой является сам Порошенко.

При этом экс-президент скрывал данные о регистрации компании и не указывал доход от ее деятельности в своей декларации. 

Портнов добавил, что сомневается в том, что «при этом прокуроре фигуранту» грозит уголовный срок. Однако считает важным продолжать кампанию по сбору доказательств преступной деятельности Порошенко на посту президента Украины. 

Порошенко стал фигурантом «оффшорного» уголовного дела 

На сегодняшний день Порошенко и его соратники являются фигурантами более 20 уголовных дел, среди которых легализация преступных доходов, вмешательство в деятельность судей, госизмена, злоупотребление властью и многое другое.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что четыре международных банка проинформировали американскую Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о подозрительных транзакциях, которые совершают связанные с Порошенко оффшорные компании. Речь шла об общей сумме в 65 млн долларов.

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