Порошенко стал фигурантом «оффшорного» уголовного дела 

Киев, 12 октября. Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко по факту регистрации офшорной компании в 2014 году, сообщил юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

По данным следствия, будучи главой государства Порошенко в августе 2014 года зарегистрировал в юрисдикции Британских Виргинских Островов компанию Prime Asset Partners Limited, единственным собственником которой является сам Порошенко.

При этом экс-президент скрывал данные о регистрации компании и не указывал доход от ее деятельности в своей декларации.

Портнов добавил, что сомневается в том, что «при этом прокуроре фигуранту» грозит уголовный срок. Однако считает важным продолжать кампанию по сбору доказательств преступной деятельности Порошенко на посту президента Украины.

На сегодняшний день Порошенко и его соратники являются фигурантами более 20 уголовных дел, среди которых легализация преступных доходов, вмешательство в деятельность судей, госизмена, злоупотребление властью и многое другое.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что четыре международных банка проинформировали американскую Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о подозрительных транзакциях, которые совершают связанные с Порошенко оффшорные компании. Речь шла об общей сумме в 65 млн долларов.