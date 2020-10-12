Психолог-сексолог объяснила, почему Наташа Королева простила измену Тарзана

Санкт-Петербург, 12 октября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата» обсудили измену Тарзана своей жене Наташе Королевой. Клинический психолог, психолог-сексолог, специалист по терапии травмы Оксана Бачинская прокомментировала ситуацию.

«Я убеждена, что то, как поступает Наташа Королева ответственность исключительно Наташи Королевой. Тот факт, что за этим наблюдают, то почему бы и нет, если им комфортно. На то они и медийные люди», — объяснила психолог-сексолог.

Оксана Бачинская объяснила реакцию Наташи Королевой.

«Надо ли было выгонять Тарзана? Вы думаете, что женщины, которые узнают об изменах мужа, все дружно их выгоняют? Конечно же нет. Соответственно, и Наташа поступила ровно таким образом, лояльно отнеслась, назовем это так. Во-первых, она не в состоянии это изменить. Но ее ответственность в том, как она будет с этим жить. Поэтому, чем меньше она наставит заборчиков и вобьет колышков в землю сейчас, тем проще, спустя время, ей будет коммуницировать в том же самом публичном поле на эту самую тему», — рассказала эксперт.

Ранее Наташа Королева заявила в полицию ввиду пропажи ее украшений на 5 млн рублей, а также 3 тысячи евро из их квартиры. Певица в тот момент была на отдыхе, а Глушко закатил вечеринку, которая и обернулась скандалом с изменой. Стриптизер утверждал, что изменил жене с одной из девушек, подчеркнув, что это произошло под воздействием запрещенных веществ.

Позднее, в рамках интервью Ксении Собчак супруги прокомментировали скандал с неверностью танцовщика. В ходе беседы выяснилось, что артистка не считает случившееся изменой, а Глушко выразил мнение, что произошедшее было спродюсировано.