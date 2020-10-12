Астрологи предсказывают череду катастроф из-за смены траектории Луны

Москва, 12 октября. Астрологи предупредили, что в конце года Землю может ожидать «конец света». Об этом пишет Пятый канал.

Ссылаясь на специалистов, телеканал сообщает, что смена траектории Луны может привести к катастрофическим последствиям для Земли, включая таяние ледников и гибель прибрежных городов, эпидемию и даже исчезновение отдельных континентов. По словам российских астрологов, если эти прогнозы сбудутся, жить человечеству осталось около месяца.

Астрологи утверждают, что катастрофа произойдет 23 ноября, если в этот день не будет полнолуния, так как, по их словам, грядущий катаклизм напрямую связан с Луной.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что каждый шестой работодатель при приеме на работу проверяет гороскоп потенциального сотрудника. В крупных компаниях обращают внимание на то, к какому знаку относится соискатель. Кроме того, в августе астрологи перечислили «необычные способности» разных знаков зодиака.

Также летом американский космолог Кэти Мак в своей книге описала три возможных сценария конца света. Первая и самая популярная версия предполагает, что Вселенную ждет тепловая гибель. Космолог из Университета Северной Каролины Кэти Мак в книге «Конец всего (с точки зрения астрофизики)» заявляет, что конец света неизбежен. По предположительным данным, произойдет он не раньше чем через 200 млрд лет. Основываясь на мнениях мировых исследователей, Мак озвучила три главные версии того, как именно умрет Вселенная.