Названы потери НКР с начала боевых действий в Карабахе

Ереван, 12 октября. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщила о гибели еще 45 военных в зоне конфликта. Таким образом, с начала конфликта 27 сентября погибли 525 военнослужащих НКР, сообщает «Ридус» со ссылкой на данные Единого информационного центра при Кабмине Армении.

По данным инфоцентра, за минувшие сутки стало известно о 45 военнослужащих, которые погибли в боях в Карабахе. Всего с начала обострения конфликта известно о 525 погибших в зоне боевых действий.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Ереван и Баку обвини друг друга в нанесении ударов по своим позициям. В Москве 9 октября прошли переговоры глав МИД Армении и Азербайджана по инициативе России, передавал RT. Было достигнуто соглашение о прекращении огня с полудня 10 октября для обмена пленными и телами погибших. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.