Путин сформировал комиссию Совбеза РФ по вопросам защиты от новых инфекций

Москва, 12 октября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который касается формирования межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства распорядился образовать «межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций». Документ также утверждает положение о комиссии и ее состав.

Председателем комиссии назначен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Комиссия, среди прочего, будет оценивать внутренние и внешние угрозы по распространения инфекционных заболеваний, организовывать проведение комплексных исследований и прочее.