Более 12 тысяч россиян уже получили вакцину от коронавируса

Москва, 12 октября. Более двенадцати тысяч россиян получили отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована Минздравом Росси в августе. Она разработана в НИЦЭМ им Гамалеи и производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат был назван «Спутник V»; его применение предполагает введение двух компонентов вакцины с промежутком в три недели.

«Уже более 12 тысяч человек провакцинированы в России (первым этапом вакцины. — Прим. ФАН). Результаты очень хорошие, показывается очень хороший уровень антител, который вырабатывается нашей вакциной, поэтому безусловно, клинические испытания в России идут успешно», — сказал Дмитриев.

Как рассказал ранее руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, среди двух тысяч добровольцев, согласившихся на вакцинацию, нет ни одного инфицированного коронавирусом. По словам Дмитриева, Россия поделится результатами клинических испытаний с другими странами, например — с ОАЭ.

Президент России Владимир Путин призвал всех «соблюдать санитарные правила», которые сейчас чрезвычайно нужны «для сохранения здоровья людей и практически всей нации». Ранее Путин рассказал, что в его окружении несколько десятков человек уже сделали прививку: почти весь руководящий состав Минобороны РФ, в том числе Сергей Шойгу, который сделал прививку еще 6 сентября.