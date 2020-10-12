Москва, 12 октября. Опубликовано архивное фото венчания Заворотнюк и Чернышева в аккаунте поддержки артистки.

В сентябре 2008 года звездная пара решила узаконить свои отношения, а спустя месяц Анастасия и Петр решили обвенчаться. С момента торжества прошло уже 12 лет.

За годы совместной жизни паре пришлось преодолеть немало испытаний. Супругам пришлось полностью изменить привычки, уклад жизни, мысли и планы. Но трудности только сблизили супругов.

«В день бракосочетания Настя и Петр получили бесценный подарок — любовь, которая стала для них опорой и двигательной силой», — написали близкие и родственники пары в аккаунте поддержки Анастасии Заворотнюк.

Авторы поздравительного поста пожелали звездной семье, чтобы их история семейного счастья писалась еще долгие годы и включала в себя множество самых ярких моментов.

«Живите в атмосфере бесконечной любви, веры и гармонии. Желаем вам преодолеть любые испытания, пусть всевышние силы будут на вашей стороне», — поздравили пару их фанаты.

Подписчики оставляли комментарии к праздничной публикации, где желали Анастасии скорейшего выздоровления, а ее супругу терпения.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк уже более двух лет борется с онкологическим заболеванием. За это время не было опубликовано ни одного свежего снимка актрисы. Ранее ФАН описал хронику болезни актрисы.