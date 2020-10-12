Минобороны Армении сообщило, что Гадрут находится под контролем Еревана

Ереван, 12 октября. Город Гадрут в Нагорном Карабахе находится под полным контролем Вооруженных сил Армении, продолжавшиеся весь день бои стихли, сообщил журналистам на брифинге представитель армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.

По его словам, ВС Азербайджана с утра понедельника пытались провести атаку по нескольким направлениям. В частности, в направлении Мартакерта применялась тяжелая артиллерия. В направлении города Гадрут азербайджанские военные были отброшены назад.

«Гадрут находится под полным контролем наших вооруженных сил. В основном ситуация такова, что бои продолжаются до позднего времени суток, а ночью интенсивность боевых действий спадает, и в это время противник пытается перегруппироваться, чтобы предпринять наступления рано утром. Это повторяется практически каждый день», — заявил Ованнисян.

Военный также добавил, что в понедельник ВВС Азербайджана при посредничестве Турции применяли беспилотники. ВС Армении смогли уничтожить один самолет Су-25.

Ранее в Москве по инициативе российской стороны прошли консультации с Азербайджаном и Арменией, на которых было принято решение о прекращении огня с 11.00 по московскому времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Как сообщал ФАН, по итогам второго дня перемирия на первом плане оказался не обмен пленными, а битва за город Гадрут. Телеканал RT опубликовал кадры из города, который журналист назвал самым небезопасным местом в регионе.