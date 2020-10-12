Союз женщин России раскритиковал идею налога на бездетность

Москва, 12 октября. Союз женщин России подверг критике идею ввести налог на бездетных жителей страны. Об этом пишет телеканал «360».

По словам председателя организации Екатерины Лаховой, невозможно определить, пыталась ли семейная пара завести ребенка и какими причинами вызвана ее бездетность.

«Кто и откуда знает, сознательно или несознательно отказывается заводить детей. У нас такой высокий процент бесплодных браков, как это возможно. Они не могут родить ребенка, они лечатся годами. Ну это глупость какая-то. <…> Как это проверять, справку давать, что ли? <…> Это их тайна, может быть, почему они должны нести справку, чтобы не платить налог», — заявила она.

Минфин России ранее подтвердил, что не рассматривает такое предложение.

С идеей ввести налог на бездетность ранее выступила председатель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. По ее словам, такая мера позволила бы вывести страну из демографической ямы. Согласно ее предложению, бездетные граждане должны платить 500 рублей в месяц; однако не способные иметь детей по медицинским показателям были бы от этого налога освобождены.

Депутат нижней палаты парламента РФ Светлана Бессараб в комментарии ФАН заявила, что любые инициативы, которые могли бы помочь семьям с детьми, будут только приветствоваться в Госдуме. Так она оценила предложение Минтруда поднять пособия на детей в возрасте от трех до семи лет малообеспеченным семьям.

Министерство труда и социальной защиты РФ планирует повысить выплаты малообеспеченным семьям, где есть дети. Ведомство рассчитывает, что в 2021 году ежемесячное пособие будет увеличено до регионального прожиточного минимума. Речь идет о выплатах семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, в которых среднедушевой доход (с учетом пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка) не достигает уровня прожиточного минимума.