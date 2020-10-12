Европейские дипломаты отвергли морское соглашение ПНС Ливии и Турции

Триполи, 12 октября. Ряд европейских государств выступил против морского соглашения между Турцией и Ливией, подписанного в 2019 году, сообщает издание Al-Awsat.

На встрече в Триполи послы стран-членов ЕС высказали неодобрение сделкой между Анкарой и нелегитимным Правительством национального согласия (ПНС). В их числе представители Испании, Финляндии, Италии, Швеции, Австрии, Бельгии, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов.

В рамках встречи европейская делегация провела переговоры с премьер-министром ПНС Файезом Сарраджем и председателем Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафой Саналлом.

Соглашение между главой «правительства» Триполи и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дипломаты посчитали противоречащим морскому праву.

По итогам встречи послы заявили, что ЕС готов наложить ограничительные меры на стороны, которые эскалируют кризис в Ливии.

Дипломаты напомнили, что добиться перемирия в североафриканской стране можно благодаря решениям, принятых на Берлинской конференции. По их словам, это единственный способ положить конец ливийскому кризису.

Ранее Федеральное агентство новостей передавало заявление официального представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмада Мисмари. Военнослужащий заявил, что Тобрук поддерживает все инициативы, которые способствуют прекращению хаоса в стране.