Любовница Тарзана показала обнаженные ягодицы

Москва, 12 октября. Любовница Сергея Глушко (Тарзана) Анастасия Шульженко продемонстрировала обнаженное фото в Instagram.

После истории с изменой Тарзана Наташе Королевой Шульженко закрыла свой аккаунт в Instagram. Однако решила одарить преданных подписчиков пикантным фото. Девушка показала черно-белый снимок, на котором предстала обнаженной. На фото Шульженко лежит на белой простыне, а ее обнаженные ягодицы слегка прикрыты.

«Уже лучше пусть она будет здесь. Ах, да, для моралистов ответ — нет, не стыдно», — написала девушка.

Пользователи не оценили откровенность Шульженко. Некоторые предположили, что фото мог сделать Тарзан.

«Фоткал Тарзан?» — спросил комментатор.

«Почти разрушила брак, и как еще смеет такие фотки показывать?!»— возмутился подписчик.

Наташа Королева заявила в полицию ввиду пропажи ее украшений на 5 млн рублей, а также 3 тысячи евро из их квартиры. Певица в тот момент была на отдыхе, а Глушко закатил вечеринку, которая и обернулась скандалом с изменой. Стриптизер утверждал, что изменил жене с одной из девушек, подчеркнув, что это произошло под воздействием запрещенных веществ.