Москва, 12 октября. Певица Алла Пугачева похвасталась стройными ногами в чулках и в платье-рубашке со шлейфом. Видео появилось в одном из аккаунтов фан-клуба звезды.

Примадонна отечественной эстрады отпраздновала свой 71-й день рождения. На сцене артистка не появляется уже давно, и фанаты довольствуются лишь архивными видео с выступлений певицы.

На странице Instagram, которую уже давно ведут поклонники Пугачевой, появилось видео с концерта, где Алла Пугачева вышла на сцену с песней «Отдыхай».

При этом фигуре певицы можно только позавидовать. Для выступления она выбрала голубой мини платье-рубашку свободного кроя со шлейфом. Акцент на стройных ногах позволили сделать чулки.

«Она супер, озорная! Браво! Какая же молодец, такой женственный образ. Аллочка, всегда учусь у вас. Вы выглядите, как всегда модно и стильно», — восклицали подписчики аккаунта.

В жизни артистка предпочитает молодежный стиль в одежде. Она регулярно позирует для мужа Максима Галкина стильные джинсы, юбки и озорные платья из своего гардероба.

Ранее в Сети появилась фотография необычно помолодевшей певицы, которая вызывала бурное обсуждение в социальных сетях.