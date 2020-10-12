Мэр Кисловодска ответил на эмоциональную критику губернатора

Кисловодск, 12 октября. Глава Кисловодска Александр Курбатов сообщил «КП — Северный Кавказ», что после разгромного совещания с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым все необходимые документы были переданы областным властям, а дорога к школе, из-за которой разгорелся скандал будет отремонтирована в 2021 году.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Владимиров эмоционально раскритиковал Курбатова за состояние дороги к одной из местных школ. Губернатор потребовал срочно предоставить проект и экспертизу. При этом он подчеркнул, что его «задолбали уже» попытки других людей подсказать Курбатову ответы на его вопросы.

После разгромного совещания Курбатов сообщил информагентству, что в краевое правительство были представлены все документы, «подтверждающие, что проекты дорог непосредственно возле детского сада с парковочными местами и между школой существуют и прошли госэкспертизу».

По его словам, дорога к школе и детскому саду отчасти уже существует, проблема заключается в том, что она старая. Ее ремонт запланирован на 2021 год, когда будет закончено строительство школы и детсада.