Обнародован необычный райдер Бузовой перед концертом в Екатеринбурге

Екатеринбург, 12 октября. Певица Ольга Бузова отдаст в церковь все цветы после концерта в Екатеринбурге, пишет издание E1.ru, ссылаясь на райдер артистки.

Букеты, оставленные в гримерке Бузовой, должны быть переданы ближайшей церкви. Организаторы концерта обязаны подтвердить выполнение этого условия и отправить фото директору артистки.

Бузова и ее директор согласны на перелет бизнес-классом в самолетах «Аэрофлота». Ее команда из восьми человек может размещаться в эконом-классе.

Она требует вылет из столичного аэропорта Шереметьево с VIP-проходом к стойке регистрации. В городе, где организуют концерт, Бузова хочет ездить на премиальных автомобилях — Меrcedes-Benz S-class, BMW 7 или Lexus LS. Команда певицы может передвигаться на микроавтобусе.

Водитель обязан хорошо знать город и достопримечательности. Бузова запрещает ему курить, говорить по телефону во время езды и первым начинать беседу.

Звезда рассчитывает на отдых в пятизвездочном отеле и требует выдавать ей по 10 тысяч рублей в сутки на питание. Члены ее команды будут питаться на 5 тысяч рублей в сутки.

В гримерке должен стоять хороший коньяк, кальян на грейпфруте, дорогой сыр, фрукты, вода. Охранять певицу от назойливых поклонников во время концерта должны не менее четырех телохранителей.

«Артист не делает селфи и фото с гостями и персоналом площадки», — отдельным пунктом указано в необычном райдере.

Бузова настаивает, что если хоть один из пунктов не будет выполнен, она может отменить выступление и не возвращать гонорар.

Как пишут СМИ, бывшая участница «Дома-2» выступит 23 октября в «Теле-Клубе». Ее сольное выступление было перенесено с весны на осень из-за коронавируса. Организаторы пообещали соблюсти все рекомендации, чтобы концерт состоялся.