Богомолов вывел Собчак из себя поцелуем с другой женщиной

Москва, 12 октября. Телеведущая Ксения Собчак призналась, что очень ревнива, а поцелуй супруга, режиссера Константина Богомолова с другой женщиной — партнершей по съемкам — однажды вывел ее из себя. О случившемся она рассказала в авторском шоу на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!».

Телеведущая вспомнила, что почувствовала бурю эмоций, когда смотрела сериал «Псих» Федора Бондарчука. Богомолов сыграл в нем главную роль 40-летнего московского психотерапевта. По сценарию он должен был поцеловать партнершу по съемкам.

Собчак в этот момент настолько распереживалась, что не сумела сдержать негодование.

«Ужас, что со мной было, — вспомнила телеведущая. — Я не идиотка и понимаю, что это все кадр и постановка, но я вижу — и мне от этого так неприятно!»

Собчак вышла замуж за Богомолова в сентябре 2019 года. Свадьба получилась весьма эпатажной: пара приехала в отдел ЗАГС на черном катафалке, украшенном цветами. Надпись на автомобиле гласила: «Только смерть разлучит нас».

В ноябре телеведущей исполнится 39 лет. Собчак в разговоре с поклонниками недавно рассказала, что очень переживает. Но не столько из-за возраста, сколько из-за страха потерять Богомолова. Она порассуждала, почему взрослые мужчины выбирают себе в спутницы молодых девушек. И призналась, что эта тема вызывает в ней нервозность.