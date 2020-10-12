Скончалась раненая бабушка стрелка из Нижегородской области

Нижний Новгород, 12 октября. Скончалась от ранений одна из пострадавших в результате стрельбы в Нижегородской области — бабушка самого стрелка, Даниила Монахова. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

В понедельник 12 октября в городе Бор Нижегородской области 18-летний Даниил Монахов ранил из ружья свою бабушку, а затем пошел на автобусную остановку и открыл по ней огонь. Трое человек погибли на месте, еще трое госпитализированы. Известно, что женщину с огнестрельным ранением в грудь и мужчину с ранением в ноги доставили в местную больницу.

После нападения стрелок скрылся в лесу, его уже ищут спецслужбы. На месте преступления работают сотрудники СК РФ и МВД.