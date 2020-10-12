Министры обороны РФ и Турции обсудили ситуации в Карабахе, Сирии и Ливии

Анкара, 12 октября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром обсудил обострение конфликта в Нагорном Карабахе, а также ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

«В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам обороны и безопасности, в том числе по нападению Армении на Азербайджан, а также [по ситуации] в Идлибе и Ливии. В ходе разговора министр Акар заявил о необходимости прекращения нападений на гражданские поселения, а также о выводе [Армении] с оккупированных территорий», — говорится в сообщении турецкого оборонного ведомства.

При этом Акар подчеркнул, что «Азербайджан не может ждать решения еще 30 лет».

«Было заявлено, что следующим шагом будет азербайджано-турецкое движение, направленное на возвращение своей земли», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили детали сирийского соглашения, подписанного 5 марта 2020 года. По словам турецкого министра, его страна свои обязательства по Идлибу выполнила.

Обсуждая ситуацию в Ливии, Акар заявил, что Турция поддерживает суверенитет страны, и будет продолжать усилия для «стабилизации региона».