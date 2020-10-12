Минфин исключил введение в РФ налога на бездетность

Москва, 12 октября. Минфин РФ отказался рассматривать возможность введения налога на бездетность, предложенную «Советом матерей». Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

«Данные предложения в Минфине России не рассматриваются», — сообщили в ведомстве о возможности введения подобного налога.

Ранее с такой инициативой выступила общероссийская общественная организация «Совет матерей». Его глава Татьяна Буцкая предложила ввести налогообложение в размере примерно 500 рублей для всех бездетных мужчин и женщин, достигших репродуктивного возраста. По слова представителя «Совета матерей» подобная мера поможет нежелающим иметь детей людям «осознать свою ответственность».