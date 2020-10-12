Вашингтон, 12 октября. Еще одно крупное американское СМИ сообщило о плане экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон «повесить» «российское вмешательство» на Дональда Трампа, который был ее оппонентом на выборах в 2016 году. На этот раз о секретной записке ЦРУ рассказал The Washington Times.

Из материала издания следует, что документ с описанным в нем планом Клинтон ЦРУ в 2016 году отправило коллегам из ФБР — директору Джеймсу Коми и агенту Питеру Строку. Экс-кандидат в президенты США хотела, чтобы Трамп отвечал за якобы имевшее место быть «российское вмешательство» в выборы.

Журналисты объяснили, что план нужен был для переноса внимания общественности от скандала, связанного с использованием ею частного почтового сервера для ведения переписки.

В The Washington Times подчеркнули, что имеют доступ к экземпляру докладной записки со множеством купюр, которая была отправлена в ФБР 7 сентября 2016 года.

Напомним, что после выборов 2016 года, на которых одержал победу Трамп, в США развернули целое расследование. Занялся им спецпрокурор Роберт Мюллер, который должен был найти доказательства связи политика с Москвой. Однако его почти двухлетняя работа завершилась полным провалом и уходом в отставку.

Федеральное агентство новостей провело несколько расследований о мнимом вмешательстве России в электоральный процесс в США и выпустило посвященный этой теме фильм «Отцы — основатели хаоса».