Брюссель, 12 октября. Инцидент с Алексеем Навальным не может определять отношения Евросоюза и России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

Политик подчеркнул, что Брюссель и Москва ведут диалог по многим аспектам: «Мы должны говорить о реализации минских соглашений, взаимодействовать там, где у нас есть интересы».

«Свет не сошелся клином на этом печальном событии с Навальным, которое не может препятствовать рассмотрению всех других вопросов», — подчеркнул он по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Он уточнил, что в ходе сегодняшней встречи страны-участницы Евросоюза достигли политического соглашения по реализации предложения Парижа и Берлина касательно санкций по делу Навального.

«Не могу дать никаких деталей, технические группы будут работать со списком и доказательствами, представленными Францией и Германией», — добавил он.

Власти РФ неоднократно заявляли о неконструктивности и бессмысленности ведения диалога на языке санкций. Отношение России к планам ЕС вводить новые ограничительные меры ранее c помощью всего одной фразы продемонстрировал глава МИД РФ Сергей Лавров, продемонстрировав высший дипломатический пилотаж.