Иосиф Пригожин осадил Самбурскую за высказывание о зарплатах пожарных

Москва, 12 октября. Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на резкое высказывание актрисы Настасьи Самбурской о пожарных с «зарплатой в 30 тысяч рублей». Он считает, что артистку никогда не любили и сама она ни к кому не испытывала сильных чувств, передает «Пятый канал».

Продюсер уверен, что каждый человек имеет право на счастье. И неважно, сколько и как он зарабатывает. Подобные высказывания, которые допускает Самбурская, некорректны, подчеркнул Пригожин.

Россияне не должны забывать, чтоб без спасателей, врачей, строителей и даже дворников общество существовать не может. Эти люди выполняют очень важную работу.

«Если все будут блогерами, такими как Настя, и будут просто языком чесать, то у нас некому будет заниматься медициной, строить дороги», — осадил ее Пригожин.

Продюсер отметил, что пандемия должна привести всех в «чувства». Он призвал «кланяться до земли» тем, кто спасает чужие жизни.

Накануне Самбурская заявила, что не выйдет замуж за человека с зарплатой в 30-35 тысяч рублей, даже если это спасатель или следователь. Она пояснила свой ответ поклонникам, что привыкла к хорошей жизни, на которую заработала сама. И что не готова расставаться со своими деньгами ради «любимого».

Блогер Лена Миро раскритиковала Самбурскую за эти слова, считая подобный «торг» в отношениях не иначе как «бытовой проституцией». А депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что актриса «обложила себя красными флажками», теперь приличный человек к ней даже не подойдет.