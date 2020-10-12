С 13 октября на Украине вводят целый ряд ограничительных мер, связанных с резким всплеском заболеваемости коронавирусом. В частности украинцев за отсутствие маски будут штрафовать на 600 долларов. Местные эксперты убеждены — эти шаги вряд ли помогут, поскольку предприняты с большим опозданием. Зато они окончательно обчистят карманы украинцев и добьют хилую экономику страны, передает корреспондент ФАН из Киева.

Решение ввести ряд ограничений против распространения коронавируса было принято на совещании в офисе президента Украины в конце прошлой недели. Как отмечают аналитики, у властей не было другого выхода на фоне резкого ухудшения показателей по заболеваемости коронавирусом.

Как сообщили ученые из Центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию при КПИ имени Сикорского, в ближайшие дни суточный прирост больных коронавирусом на Украине может достичь цифры в 7800 человек. В частности, они прогнозируют, что в ближайшие 10 суток число летальных исходов от вируса в стране возрастет с 71 до 104 смертей в сутки. А количество новых больных, которые будут нуждаться в срочной госпитализации, — более чем на 40%.

Среди мер, запланированных в офисе президента Владимира Зеленского, — перевод на дистанционное обучение во всех вузах страны, а также объявление досрочных каникул для школьников. При этом власти заявили — студенты вузов, которые живут в общежитиях, должны их покинуть в течение трех суток. А вот детсады свою работу пока не прекращают.

Работу всех развлекательных заведений – кафе, ресторанов и клубов — ограничат до 22.00. Кроме того, украинские власти намерены запретить любые массовые мероприятия по принципу «больше трех не собираться». Под запрет попадают любые собрания, концерты, фестивали и политические митинги. Впрочем, говорят эксперты, есть большие сомнения в том, что политические акции в Киеве и других крупных городах реально прекратятся.

Во-первых — на Украине заканчивается предвыборная кампания в преддверие местных выборов (они назначены на 25 октября). Во-вторых — на 14 октября намечен традиционный «Марш УПА»1 (запрещена в РФ), организуемый националистами. По замыслу организаторов, он соберет около десяти тысяч участников, которые пройдут по Киеву, не надевая масок и не соблюдая социальной дистанции. Местные силовики прекрасно знают — национал-радикалам наплевать на любые карантинные ограничения. Тем более, что за это их никто не штрафует.

Еще одна мера, озвученная на Банковой, — ужесточение штрафов за неношение медицинских масок. Правда, с этими штрафами уже возникла путаница. Так, владельцев закрытых помещений — ресторанов, магазинов, торговых центров, салонов красоты и так далее — хотят штрафовать на сумму от 3400 до 5100 гривен (от 10 тысяч до 15 тысяч рублей) за пропуск людей без маски. При этом наказание для обычных граждан за отсутствие маски в общественном месте составляет 17 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей). Для рядового украинца это совершенно немыслимая сумма.

На Банковой предусмотрели и ряд мер по усилению медицинской составляющей в борьбе с вирусом. Так, интернов и студентов старших курсов медвузов отправят на работу в инфекционные больницы. В Киеве, Одессе и Мариуполе развернут новые госпитали для приема коронавирусных больных (правда, только в случае заполнения обычных больниц). Количество первичных ПЦР-тестов власти намерены увеличить с 30 тысяч до 50 тысяч в сутки, а 80% койкомест для больных коронавирусом приказали оборудовать кислородными масками.

Киевские эксперты оценили новые антиэпидемические меры власти в основном негативно. Так, глава общественной организации «Союз защиты предпринимателей» Сергей Доротич убежден — все карантинные решения Банковой нелепы, они направлены на уничтожение бизнеса и экономики.

«По сути, власть сделала первые шаги к повторному введению жесткого карантина и самоустранилась от проблем бизнеса, противопоставив его населению. Все это — на фоне того, что экономика Украины падает в пропасть, — отметил Доротич. — Власть сказала — чините самосуд. Если ко мне в магазин будет ломиться человек без маски, то я должен принять все меры, чтобы он в магазин не попал, вплоть до мордобоя. Получается, что не власть и не МВД должны контролировать граждан, а я, бизнесмен. Нигде не указано, что я должен вызвать полицию. Зато везде написано, что нас будут штрафовать за то, что кто-то зашел в офис или магазин без маски. Власть хочет противопоставить бизнесменов гражданам, сама отстранившись от ситуации».

По мнению Доротича, украинский бизнес сейчас балансирует на грани выживания, как и все население, потому что у граждан резко сократились доходы.

«Люди жестко экономят на расходах, уменьшилась их покупательная способность. А у бизнеса, соответственно, доходная часть тоже уменьшилась, а расходы увеличились. Потому что те же антисептики, маски, спецсредства безопасности для работников — это дополнительные расходы. В итоге это все негативно повлияет как на предпринимательскую деятельность, так и на экономику в целом. У нас экономика сворачивается, «схлопывается» из-за этих нелепых мер», — пояснил он.

Глава «Союза защиты предпринимателей» напомнил — власть еще весной-летом должна была выделить деньги и время на то, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса, но вместо этого она бросила все силы на предвыборное латание дорог.

«У наших властей было почти полгода на то, чтобы нормально подготовиться к новой вспышке эпидемии. За это время можно было и больницы дополнительные оборудовать в регионах, закупить медтехнику и препараты, привлечь сотни специалистов и так далее. Ничего из этого не было сделано. Все говорили о второй волне, а власти на бюджетные средства, выделенные на COVID, строили дороги, за которые президент успешно отчитывался. В итоге они потратили 20 млрд гривен и подошли ко второй волне эпидемии неподготовленными», — отметил Доротич.

Бизнес-омбудсмен добавил — все действия и решения режима Зеленского по борьбе с коронавирусом сильно напоминают большую аферу и манипуляцию украинцами. С ним согласна публицист и блогер Светлана Крюкова, которая констатировала, что «вместо подготовки ко второй волне власть занималась дорожной коррупцией».

«С 12 октября, когда кабмин начнет вводить новые-старые ограничения по борьбе с COVID-19, общество в ответ «наденет ему на голову» коронавирусный фонд, пущенный летом на «Большую стройку», — прогнозирует Крюкова. — Этой весной, в разгар пандемии коронавируса, власть забрала у местных бюджетов в центральный кучу денег под предлогом «борьбы с пандемией». Они сформировали многомиллиардный фонд и пустили его на строительство дорог. Развернулось большое, дорогое и коррупционное строительство. Оно не только стало витриной пиар-кампании президента, но и источником наживы для целой кучи проходимцев в окружении Зеленского. Местные выборы, красные ленточки, дармовой пиар и новая «кормушка» под носом у президента».

Публицист напомнила, COVID-19 никуда не делся и пандемия готовилась к «осеннему наступлению».

«Все это время правительство должно было готовиться к отражению этой атаки, осознав ошибки прошлого, — срочно закупать тесты и медикаменты, ремонтировать больницы, нанимать и стимулировать врачей. Вместо этого — «Большая стройка», нелепая подготовка к местным выборам, а также внезапно разбогатевшие строители и дорожники, чувствующие свою безнаказанность, — перечислила Крюкова. — И тут всплыл важный нюанс, о котором вообще никто в стране не говорит. Дело в том, что объемы строительства дорог были рассчитаны еще в 2019-м с тем расчетом, что в 2020-м экономика оживет, люди будут ездить и наполнять дорожный фонд с помощью акцизов на топливо. Но в этом году из-за пандемии экономика «стояла» месяцами, транспортные компании урезали логистические маршруты, уплата акцизов упала в разы, и в дорожном фонде образовалась миллиардная «дыра». Но по приказу президента «Большая стройка» все равно стартовала и шла все лето. Вот она — главная причина того, почему власти «расконсервировали» коронавирусный фонд! Именно поэтому власти старательно изображают слабоумие, когда их спрашивают в лоб, зачем они перенаправили деньги с борьбы с пандемией на дороги. И плоды этой чудовищной глупости мы теперь будем пожинать все ближайшие месяцы. А тысячи наших сограждан заплатят за эту глупость своими жизнями и здоровьем!»

Известный врач, доктор медицинских наук Валерий Ивасюк заявил — чтобы не допустить десятков тысяч инфицированных коронавирусом в сутки, Украине нужно немедленно изменить подход к выявлению и лечению COVID-19.

«Страшно то, что государственная политика Украины за весь период эпидемии коронавирусной инфекции в стране — это «коммерция на беде». По приказу министра здравоохранения Максима Степанова режим выявления инфицированных лиц осуществлялся путем ИФА-тестов и через обновленный протокол — тесты на антиген. При этом во всем мире золотым стандартом выявления инфицированных является только ПЦР-тестирование, ведь у него наибольшая чувствительность — 80%. Этот тест выявляет вирус за два-четыре дня. Но с начала эпидемии на проведение ИФА-тестов государство потратило 1,5 млрд гривен! Эти деньги, по сути, пошли на бесполезное тестирование! В итоге их получили частные лаборатории и клиники, а также связанные с ними чиновники Минздрава», — отметил эксперт.

Валерий Ивасюк напомнил — начиная с мая 2020-го ВОЗ регулярно делала замечания украинскому Минздраву, премьеру и президенту о том, что «на Украине течение эпидемии является латентным, скрытым».

«Причина была в том, что ни в один из периодов у нас не делалось необходимого количества ПЦР-тестов. А те группы населения, которые во всех странах мира были обязательными для тестирования, на Украине не проверялись. Поэтому эпидемия является у нас не только латентной, но и широкомасштабной. Если сейчас начать делать по 80 тысяч качественных ПЦР-тестов в сутки, то у нас будет не пять тысяч и даже не 10 тысяч больных. По сути, мы стоим на пороге настоящей катастрофы. И меры, которые собралась предпринять власть, могут ее только отодвинуть, но не предотвратить. Останавливать эпидемию нужно было намного раньше», — резюмировал Ивасюк.

1 Организация запрещена на территории РФ.