Москва, 12 октября. Певица и ведущая Анна Семенович с новым цветом волос стала выглядеть на 10 лет моложе, такой вывод сделали ее подписчики в Instagram.

Самая эффектная блондинка отечественной эстрады недавно удивила своих поклонников мыслями о смене имиджа. В новом посте своего аккаунта в Insagram девушка поинтересовалась у фанатов, с каким цветом волос ей лучше. В микроблоге артистки появилось фото, где она предстала в образе знойной шатенки. Пока это временное изменение, реализовать которое удалось благодаря приложению.

«А может быть мне снова вернуться к темному цвету и сделать челку? Как вы думаете?» — обратилась звезда к пользователям Сети.

Фанаты Анны Семенович оценили ее преображение и заявили, что с темным цветом волос Анна выглядит гораздо моложе и интереснее.

«Вы помолодели лет на 10 минимум! Удивительно, как вам идет каштановый цвет и как он молодит вас. В этом цвете вы гораздо выразительнее смотритесь, чем в образе блондинки», — делились своим мнением подписчики артистки.

Семенович недаром решила спросить мнения своих фанатов о смене имиджа, совсем недавно ее внешний вид подвергся жесткой критике со стороны фолловеров. Экс-участница группы «Блестящие» выложила в Сеть фото, на котором предстала перед публикой с коротким каре и челкой, выкрашенной в розово-сиреневый цвет.

Подписчики звезды посчитали образ певицы вульгарным и дешевым. Только узнав, что это парик, фанаты звезды успокоились.