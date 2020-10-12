Опубликованы кадры с места стрельбы в Бору

Бор, 12 октября. Опубликованы кадры с места расстрела людей на остановке в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области. Видео показал Пятый канал.

На кадрах видно, что на месте преступления работают сотрудники СК РФ и МВД.

В понедельник мужчина, предположительно, 18-летний Данил Монахов, ранил из ружья свою бабушку, а затем отправился на остановку и застрелил трех человек, еще трое получили ранения.

По данным ФАН, в результате стрельбы погибли трое мужчин — Николай С. 1958 года рождения, Сергей Н. 1962 года рождения и Андрей Т. Еще трое человек получили ранения, в том числе Виктор А. 1954 года рождения и Валентина Ж. 1957 года рождения. Также в больницу с ранениями доставили бабушку стрелка.