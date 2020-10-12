Милонов назвал Самбурскую самкой за ее слова о зарплатах пожарных

Москва, 12 октября. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал «самкой» актрису и телеведущую Анастасии Самбурской за то, что она посмеялась над зарплатами пожарных в России. По мнению Милонова, Самбурская выйдет замуж за «кошелек» и к ней никто не будет относиться, как к человеку, сообщает Пятый канал.

«Они (пожарные) должны себя чувствовать прекрасно, потому что эта самка сразу себя красными флажками обложила, поэтому нормальные и честные люди обращать на нее внимания больше не должны», — подчеркнул политик.

Милонов прошелся и по личной жизни актрисы, упрекнув ее в меркантилизме.

«Она будет выходить замуж не за человека, а за его кошелек. Ну тогда и к ней будут так же относиться — не как к человеку, а как к набору массово-габаритных параметров», — подчеркнул депутат.

По мнению парламентария, своим заявлением о зарплате пожарных Самбурская по сути признала, что ее интересуют мужчины, которые берут взятки.

Заявление, которое вызвало негодование Милонова, актриса сделала в своем Instagram после того, как один из пользователей спросил ее, согласилась бы она стать женой пожарного или следователя. В ответ Самбурская написала, что у них слишком низкие зарплаты — от 30 до 35 тыс. рублей, а ведь она только за коммунальные услуги каждый месяц платит 25 тыс. рублей и еще 20 тыс. отдает за парковку. Помимо этого, у актрисы есть дополнительные траты — сейчас она делает ремонт, поэтому вынуждена снимать квартиру.