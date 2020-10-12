Психолог рассказала, как супружеские измены могут укрепить брак  

Санкт-Петербург, 12 октября. Клинический психолог, сексолог Оксана Бачинская раскрыла положительные и отрицательные стороны супружеских измен. Об этом она рассказала на пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата».
«Нельзя утверждать однозначно, вредят измены или нет. Очень часто введение третьего человека в семейную систему — любовника или любовницы — является неким костылем, подпоркой. То есть семейная система начинает пошатываться, приходит кто-то третий и выступает в роли подпорки. Брак так или иначе сохраняется, семейная система становится более устойчивой. В тот момент, когда она обретает при помощи собственного ресурса устойчивость, любовник и любовница перестают быть так актуальны и нужны», — объяснила Оксана Бачинская.
Психолог-сексолог рассказала о сопровождающих факторах измены и об их последствиях.
«Есть другая сторона медали. Может ли измена дать позитивный толчок в отношениях? Да, безусловно может. Может ли измена разрушить отношения? Безусловно может. Это сильно зависит от того, что, помимо физического, коитального контакта, сопровождало измену. Что так ранило, собственно? То, что он или она занимались сексом с другим человеком или степень близости, возникшей между любовниками ранила?» — задала вопрос сексолог.