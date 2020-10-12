Психолог рассказала, как супружеские измены могут укрепить брак  

Санкт-Петербург, 12 октября. Клинический психолог, сексолог Оксана Бачинская раскрыла положительные и отрицательные стороны супружеских измен. Об этом она рассказала на пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата».

«Нельзя утверждать однозначно, вредят измены или нет. Очень часто введение третьего человека в семейную систему — любовника или любовницы — является неким костылем, подпоркой. То есть семейная система начинает пошатываться, приходит кто-то третий и выступает в роли подпорки. Брак так или иначе сохраняется, семейная система становится более устойчивой. В тот момент, когда она обретает при помощи собственного ресурса устойчивость, любовник и любовница перестают быть так актуальны и нужны», — объяснила Оксана Бачинская.

Психолог-сексолог рассказала о сопровождающих факторах измены и об их последствиях.