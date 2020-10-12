Андрей Ургант пожаловался на безденежье из-за коронавируса

Москва, 12 октября. Актер и телеведущий Андрей Ургант признался, что находится в бедственном положении из-за нехватки денег. Об этом артист рассказал News.ru.

По словам актера, из-за коронавируса он уже четыре месяца сидит без работы: отменились спектакли, корпоративы, свадьбы и концерты.

«Деньги сейчас заканчиваются. Я еще помогаю дочери, которая живет с двумя детьми одна. Сейчас я нахожусь на грани бедности», — рассказал артист.

Он добавил, что если бы не надежда на сына, он мог бы голодать. По его словам, на декабрь у него также нет заказов, хотя в прошлом году весь месяц был расписан заранее.

Ранее Ургант заявил, что его пенсия составляет 17,5 тысячи рублей. Ургант признался, что для него это незначительная сумма, поскольку столько он тратит за один день. Отец известно шоумена Ивана Урганта отметил, что длительное время вообще не получал пенсию. Однако позже в ПФР пересмотрели документы и назначили актеру выплаты.

Переходный период пенсионной реформы стартовал 1 января 2019-го и завершится в 2028 году. Увеличение возраста, дающего россиянам право выхода на пенсию, будет происходить поэтапно в течение 10 лет.