Наташа Королева рассказала, почему ей запретили въезд на Украину

Москва, 12 октября. Российская певица украинского происхождения Наташа Королева рассказала, что ей запретили въезд на территорию Украины из-за попыток «пришить историю с Крымом». Беседа появилась на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».

Королевой был запрещен въезд на Украину с 2016 года по ходатайству СБУ. Она считает, что ее пытались затащить в скандал с ситуацией вокруг Крыма, а дело против нее назвала сфабрикованным.

«Почему мне запретили въезд в Украину? Мне пришивали историю с Крымом. Пришивали, потому что этой истории у меня не было. Я не нарушала границы, как СБУ говорит. Присоединили к запрещенным спискам из-за моих высказываний, но у меня и высказываний не было», — заявила она.

Певица уверена, что определенную роль в участии ее имени в этом скандале сыграло снятие с поста директора концертного зала «Украина».

«У меня просто был объявлен концерт в концертном зале «Украина». И, видимо, поступила разнарядка сверху, что надо мочить его директора… Там заходили на человека, чтобы снять его с кресла, нужен был прецедент. Начали копать, что пришить. Нашли фотографию с Путиным… и раздули огромную кампанию», — объяснила Королева.

Королева подчеркивает, что въезд на полуостров был запрещен ей действительно без каких-либо причин и добавляет, что видимо, является «уникальным персонажем» в самом негативном смысле этого.

Также въезд на Украину запрещен российскому продюсеру Максиму Фадееву, лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову и певице Глюкозе.

Как сообщали в пресс-службе МВД Украины, в 2019 году пограничники отказали во въезде более 7,3 тысячи российских граждан. В большинстве случаев причиной стало посещение россиянами Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик.