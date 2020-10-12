Девушка плеснула пиво в лицо оскорбившему ее комику Мирзализаде

Москва, 12 октября. Столичный комик Идрак Мирзализаде спровоцировал зрительницу на оскорбления. Девушка плеснула ему в лицо пиво и ударила пустым бокалом по голове. Ролик опубликован на Youtube и содержит нецензурную лексику.

Девушка задала вопрос Мирзализаде во время его выступления. Комик не стал отвечать и продолжил свой монолог, но зрительница не унималась.

Артист поинтересовался, «в себе ли она». После этого девушка продолжила выкрикивать что-то с места. Мирзализаде не выдержал и назвал ее глупой.

Зрительница стала кричать, что он не имеет права ее оскорблять, потому что она женщина.

«Ты сейчас не женщина, а тупая. Сидишь в зале и перебиваешь меня во время моего выступления», — повторил оскорбление Идрак.

Девушка подбежала к сцене и напала на комика. В этот момент подошел ее молодой человек, вероятно, хотевший подраться с Мирзализаде. Но вмешался охранник и увел из зала обоих. Комик пошутил, что позвонит «друзьям-чеченцам» и они расправятся с его обидчиками.